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شركات

استقرار الأرباح الفصلية لشركة سالك الإماراتية عند 287 مليون درهم

تراجع الأرباح السنوية للشركة 17% إلى 1.1 مليار درهم

دبي - العربية.نت
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استقرت الأرباح الفصلية لشركة سالك لنظام التعرفة المرورية دون تغيير عند 287 مليون درهم.

وعلى مدار العام الماضي تراجعت الأرباح بنسبة 17%، إلى 1.09مليار درهم، يأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه الإيرادات بنحو 11% إلى 2.1 مليار درهم، مع زيادة عدد الرحلات المولدة للإيرادات بنسبة 11.6% إلى نحو 461 مليون رحلة عبر بوابات سالك.

وبلغ صافي الربح في النصف الثاني من العام الماضي 542 مليون درهم، مقابل 529 مليون درهم في الفترة المقارنة من عام 2022.

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