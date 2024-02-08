استقرار الأرباح الفصلية لشركة سالك الإماراتية عند 287 مليون درهم

استقرت الأرباح الفصلية لشركة سالك لنظام التعرفة المرورية دون تغيير عند 287 مليون درهم.

وعلى مدار العام الماضي تراجعت الأرباح بنسبة 17%، إلى 1.09مليار درهم، يأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه الإيرادات بنحو 11% إلى 2.1 مليار درهم، مع زيادة عدد الرحلات المولدة للإيرادات بنسبة 11.6% إلى نحو 461 مليون رحلة عبر بوابات سالك.

وبلغ صافي الربح في النصف الثاني من العام الماضي 542 مليون درهم، مقابل 529 مليون درهم في الفترة المقارنة من عام 2022.