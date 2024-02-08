السعودي الألماني الصحية تفتتح مستشفى جديدا في مصر

أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "السعودي الألماني الصحية" عن افتتاح مشروع المستشفى السعودي الألماني في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية (طرف ذو علاقة) بموجب اتفاقية الإشراف الإداري.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن المستشفى يحتوي على 300 سرير لمرضى التنويم الداخلي و45 عيادة تخصصية.

وأضافت أن ملكية المستشفى تعود إلى الشركة السعودية المصرية للرعاية الصحية، وهي شركة تمتلك معظم أسهمها شركة بيت البترجي الطبية (طرف ذو علاقة) ولديها اتفاقية إشراف إداري مع شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية).

وتابعت: "لا تمتلك شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) أي أسهم في هذا المستشفى وتقدم الإشراف الإداري بموجب نموذج إيرادات الأصول الخاصة بها".

وأوضحت أن المستشفى حصل على كل التراخيص المطلوبة من الجهات المختصة وبدأ استقبال المرضى اعتباراً من تاريخ 11 أكتوبر 2023م.

وأشارت إلى أن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) ستحصل على نسبة 10% من صافي الأرباح قبل خصم الضرائب كرسوم إشراف إداري على المستشفى.