سوق دبي
تراجع أرباح "ديوا" الإماراتية بشكل طفيف إلى 7.92 مليار درهم العام الماضي
مجلس الإدارة يوصي بتوزيع 6.2 فلس لكل سهم عن النصف الثاني من 2023
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تراجعت الأرباح السنوية لهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" - المدرجة في سوق دبي المالي بشكل طفيف إلى 7.92 مليار درهم، وجاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين عند 7.6مليار درهم.
وارتفعت الإيرادات السنوية المجمعة لهيئة كهرباء ومياه دبي للعام الماضي بنسبة 7% لتصل إلى 29.2 مليار درهم، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد.
وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام الماضي بواقع 6.2 فلس لكل سهم.
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