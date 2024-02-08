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سوفت بنك
سوفت بنك
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سوفت بنك تحقق أرباحاً بـ6.6 مليار دولار لأول مرة في خمسة أرباع

بعد سلسلة أربع خسائر فصلية متتالية

طوكيو - رويترز
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أعلنت مجموعة سوفت بنك، اليوم الخميس، تحقيق صافي ربح 985.5 مليار ين (6.6 مليار دولار) في ربع السنة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول.

ويوقف هذا سلسلة أربع خسائر فصلية متتالية للشركة، وذلك بدعم ارتفاع قيمة بعض الاستثمارات.

ويأتي ذلك بالمقارنة مع خسارة 744.7 مليار ين قبل عام بسبب انخفاض حاد في تقييم استثمارات وحدتها صندوق رؤية غير المدرجة.

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كان سفوت بنك أعن خلال سبتمر/ أيلول الماضي أنه يبحث عن صفقات في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك استثمار محتمل في "OpenAI"، وذلك بعد الانتهاء من إدراج وحدة "آرم" التابعة لها.

وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" حنيها نقلاً عن شخصين مطلعين على الأمر، إن المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"سوفت بنك" ماسايوشي سون يتطلع إلى استثمار عشرات المليارات من الدولارات في صناعة الذكاء الاصطناعي.

وقالت الصحيفة إن شركة الاستثمار التكنولوجي اليابانية يمكن أن تتطلع أيضًا لإقامة شراكة استراتيجية واسعة مع شركة "OpenAI" المسؤولة عن "تشات جي بي تي".

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