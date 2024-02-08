نمو أرباح البنك السعودي الأول في الربع الرابع 51% إلى 1.86 مليار ريال

ارتفع صافي أرباح البنك السعودي الأول بنسبة 50.5% في الربع الرابع من 2023 إلى نحو 1.857 مليار ريال، مقابل نحو 1.234 مليار ريال في الربع الرابع من 2022، وفقاً لحسابات "العربية Business".

وجاءت هذه الأرباح أفضل من متوسط توقعات المحللين.

وخلال العام 2023، ارتفع صافي أرباح البنك بنسبة 45.09% إلى نحو 7.002 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 4.826 مليار ريال في العام 2022.

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن ارتفاع صافي الربح بنحو 45%، يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات.

وقابل ذلك جزئياً زيادة في إجمالي مصاريف العمليات ومخصص الزكاة وضريبة الدخل ومخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

جاءت هذه الأرباح مدعومة بارتفاع إجمالي دخل العمولات الخاصة بنحو 83% في 2023 لتقارب 12.9 مليار ريال نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة ونمو القروض.

وارتفع صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل بنحو 40% لتقارب 9 مليارات ريال.

ونمت محفظة القروض للبنك 18% خلال العام إلى 216 مليار ريال فيما نمت الودائع 12.4% إلى نحو 241 مليار ريال.

كما نما مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 26% إلى 562 مليون ريال بسبب نمو محفظة القروض بالإضافة إلى انخفاض التحصيل من الديون مقارنة بالعام السابق.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لتقنيات مكيال المالية، هشام أبو جامع، في مقابلة مع "العربية Business"، اليوم الخميس، إن نمو أرباح البنك السعودي الأول جاءت بدعم من قروض الشركات مستفيدا من نمو الودائع.