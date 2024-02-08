اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شركات

"أبوللو" تجري محادثات مع مجموعة الشايع بشأن حصة في امتياز "ستاربكس"

صندوق الاستثمارات ضمن قائمة المرشحين في الصفقة

دبي/لندن – رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن شركة الاستثمار المباشر الأميركية أبوللو غلوبال مانجمنت تجري محادثات لشراء حصة أقلية في امتياز ستاربكس بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى الذي تشغله مجموعة الشايع الكويتية.

وسبق أن نقلت رويترز عن مصدرين أن الشركة تتطلع لبيع حصة أقلية بنحو 30% من هذه الأعمال.

وقال أحدهما ومصدر ثالث إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والذي تم إدراجه سابقا في القائمة القصيرة لشراء الحصة، لا يزال منخرطا في محادثات.

تراجع أسعار المستهلكين في الصين خلال يناير بأعلى وتيرة منذ 2009 اقتصاد اقتصاد الصين تراجع أسعار المستهلكين في الصين خلال يناير بأعلى وتيرة منذ 2009

وتدير وحدة ستاربكس نحو ألفي منفذ بيع في 13 دولة بأنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقازاخستان وأذربيجان. وذكرت "رويترز" قبل ذلك أن قيمتها تراوحت بين 4 و5 مليارات دولار في 2022، قبل التخارج من روسيا.

وقالت ستاربكس في يناير/كانون الثاني إن الحرب بين إسرائيل وحماس ألحقت أضرارا بأعمالها في المنطقة، وإن نتائجها الفصلية جاءت دون توقعات السوق.

وأوضحت أن المبيعات تأثرت بشكل كبير على خلفية الصراع، في الشرق الأوسط والولايات المتحدة، إذ أطلق بعض المستهلكين احتجاجات وحملات مقاطعة لمطالبة الشركة باتخاذ موقف بشأن القضية.

وفي أعقاب المقاطعة، أكدت ستاربكس في أكتوبر/تشرين الأول أنها منظمة غير سياسية ونفت شائعات بأنها تقدم دعما للحكومة أو الجيش الإسرائيلي.

ومن شأن الصفقة أن توسع قاعدة المستثمرين في الأعمال المملوكة لعائلة الشايع منذ 1999. ويتزايد تطلع بعض أكبر الشركات الخاصة في الشرق الأوسط إلى جذب مستثمرين خارجيين من خلال الإدراج أو مبيعات استراتيجية للأسهم.

وفي 2022، انسحبت شركة الشايع من روسيا وأغلقت 130 متجرا امتثالا لقرار ستاربكس الانسحاب من البلاد بعدما خضعت لعقوبات على خلفية حربها مع أوكرانيا.

تأسست مجموعة الشايع عام 1890 وهي واحدة من أكبر الشركات العاملة في قطاع تجارة التجزئة في المنطقة وتمتلك حقوق تشغيل أعمال علامات تجارية غربية شهيرة بما في ذلك تشيزكيك فاكتوري وشيك شاك وبوتري بارن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد انسحاب ماريان ويليامسون.. هل أصبحت الساحة محصورة بين بايدن وترمب؟ بعد انسحاب ماريان ويليامسون.. هل أصبحت الساحة محصورة بين بايدن وترمب؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط