"الحفر العربية" توقع عقوداً طويلة الأجل مع "أرامكو" بـ 850 مليون ريال

أعلنت شركة الحفر العربية عن توقيع عقود طويلة الأجل لثلاث منصات حفر برية للغاز مع شركة أرامكو السعودية بقيمة إجمالية 850 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن التوقيع تم بتاريخ اليوم الخميس 8 فبراير الجاري وتصل مدة العقود 5 سنوات من تاريخ بدء الحفر، وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي لهذه العقود في الربع الأول من السنة المالية 2025.

وستقوم الحفر العربية بتزويد 3 منصات حفر برية جديدة مع أطقم كاملة للقيام بعمليات الحفر والتنقيب ضمن البرنامج غير التقليدي لشركة أرامكو في المملكة العربية السعودية، وسيكون إجمالي عدد الحفارات المتعاقد عليها بعد توقيع هذه العقود 48 منصة حفر برية و12وحدة بحرية.