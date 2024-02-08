"اليمامة للحديد" تتحول للربحية بـ 29.5 مليون ريال في 3 أشهر

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة اليمامة للصناعات الحديدية، تحولها للربحية في الربع الأول من السنة المالية للشركة المنتهي في 31 ديسمبر 2023، بنحو 29.5 مليون ريال، مقارنة بخسارة نحو 41.9 مليون ريال في الربع المماثل من السنة المالية السابقة للشركة، وخسائر نحو 22.98 مليون ريال في الربع الرابع من السنة المالية السابقة.

وأرجعت "اليمامة للحديد" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، التحول للربحية إلى ارتفاع كمية وقيمة المبيعات في قطاع الكهرباء بنسبة 15.13%، و11.89% على التوالي، وارتفاع كمية وقيمة المبيعات في قطاع الطاقة المتجددة بنسبة 564.22%، و757.37% على التوالي، وارتفاع أسعار بيع المنتجات في هذا القطاع بنسبة 29.08%.

بالإضافة إلى ارتفاع كمية المبيعات في قطاع الإنشاءات بنسبة 3.09% وانخفاض تكلفة المبيعات في قطاعي الإنشاءات والكهرباء بنسبة 26.92%، و16.44% على التوالي.

وأضافت أن ذلك على الرغم من ارتفاع تكاليف التمويل بمبلغ 2.707 مليون ريال وبنسبة 19.67% عن الربع المماثل من السنة المالية السابقة نتيجة ارتفاع نسب الفوائد على التمويل عالمياً.

ارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 36.56% إلى نحو 630.72 مليون ريال في الربع الأول من السنة المالية للشركة المنتهي في 31 ديسمبر الماضي.