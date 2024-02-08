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سوق السعودية

"سينومي ريتيل": إتمام صفقة بيع أسهم "الزي المبتكر" لـ"عبد الله العثيم للأزياء"

مقابل 115.2 مليون ريال وقيمة المخزون

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل) عن الانتهاء من صفقة بيع أسهم شركة الزي المبتكر التجارية (شركة تابعة لسينومي ريتيل) إلى شركة عبدالله العثيم للأزياء بعد أخذ الموافقات اللازمة واكتمال الشروط التجارية والتنظيمية المتفق عليها.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنه تم تحويل ملكية أسهم شركة الزي المبتكر التجارية إلى شركة عبدالله العثيم للأزياء والتي ستؤدي إلى امتلاك حق امتياز 16 علامة تجارية التالية والتي تمثل 226 متجراً: وتشمل العلامات التجارية كلا من أي دي أل، بيجو بريجيتي، بيزو، فلورمار، جيري ويبر، اككس، لاسنزا، ليبسي، ماري فرانس، مونسون، أوشيو، وكويز، سبرينج فيلد، أنديز، وومن سيكريت،زدي.

أوضحت أنه تم استبعاد علامتين تجاريتين من الصفقة وذلك بعد عدم الحصول على موافقة مالكي العلامتين التجاريتين على انتقال ملكية حق الامتياز.

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و قدرت قيمة الصفقة بعد تعديل عدد العلامات التجارية بمبلغ وقدره 115.2 مليون ريال بالإضافة إلى قيمة المخزون المقدرة بمبلغ 4.65 مليون ريال والخاضعة للجرد النهائي للمخزون.

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