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"ميرسك": توقعات أرباح 2024 ضبابية بسبب أزمة البحر الأحمر

أرباحها الفصلية سجلت 839 مليون دولار وجاءت دون التوقعات

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة ميرسك الدنماركية، اليوم الخميس، عن أرباح جاءت دون التوقعات في الربع الرابع، وقالت إنها تتوقع أرباحا أقل بكثير من مستوى العام الماضي في 2024 وسط فائض في المعروض من سفن الحاويات، غير أنه لا تزال هناك ضبابية نتيجة الاضطرابات في البحر الأحمر.

وقالت الشركة إنها تتوقع أن تتراوح الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بين مليار و6 مليارات دولار هذا العام، مقارنة مع 9.6 مليار دولار حققتها العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان "لا يزال هناك قدر كبير من الضبابية يكتنف مدة الاضطراب في البحر الأحمر ومستواه، إذ يعكس النطاق الاسترشادي مدة تتراوح بين ربع سنة إلى عام كامل"وفق "رويترز".

أرباح ديزني تفوق التوقعات وتعزز توزيعات الأرباح شركات شركات أرباح ديزني تفوق التوقعات وتعزز توزيعات الأرباح

وانخفضت الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين إلى 839 مليون دولار في الربع الرابع من 6.54 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما جاء دون توقعات المحللين لربح 1.13 مليار دولار".

تراجعت أسهم شركة الشحن الدنماركية ميرسك بأكثر من 14% في التعاملات المبكرة يوم الخميس بعد أن أشارت إلى "حالة عدم اليقين العالية" في توقعات أرباحها لعام 2024 وسط اضطرابات البحر الأحمر وزيادة المعروض من سفن الشحن.

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