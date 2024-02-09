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طيران

تطبيق "المطار" يرفع سقف المنافسة بابتكار تقني سعودي

التطبيق يوفر ميزات جديدة على مستوى الحجز وتحديد خطوط الطيران

دبي - العربية.نت
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أطلق تطبيق "المطار" المتخصص في خدمات حجز الفنادق والطيران، تقنيه لأول مرة من نوعها في الشرق الأوسط، والذي سيتيح للعملاء ميزات غير مسبوقة على مستوى الحجز وتحديد خطوط الطيران.

وتقوم فكرة التحديث الجديد على منح العميل إمكانية التغيير في خطوط الطيران خلال رحلات الذهاب والعودة، بحيث يمكن للمسافر أن يختار شركة للذهاب وأخرى للعودة، وهو ما يتيح للعميل اختيار أفضل العروض وبالأسعار التي تناسبه.

وقال الرئيس التنفيذي لتطبيق المطار فيصل بن يوسف الراجحي إن هذه التقنية ستمنح العميل مرونة متكامله للاختيار بين شركات الطيران، واختيار الأوقات المناسبة له وتمكن الكثير من السياح من مختلف أنحاء العالم للاستفادة من اختلاف الأوقات لاختيار أفضل مسارات رحلاتهم.

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ويعد التحديث الجديد بمثابة تقنية سعودية متخصصة في دمج واستخدام الذكاء الاصطناعي في اختيار أفضل الخيارات للعملاء.

ويأتي إطلاق هذه التقنية ضمن جهود تطبيق "المطار" لمنح عملائه المرونة الكافية عند الحجز بما يساهم في رحلة أكثر رفاهية وهو ما تتطلع إليه شركة "المطار" دائمًا في خدمة عملائها.

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