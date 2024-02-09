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غوغل (آيستوك)
غوغل (آيستوك)
ذكاء اصطناعي

غوغل تطرح تطبيقاً جديداً للذكاء الاصطناعي للهواتف الذكية

أكدت أنها ستطلق على الفور تطبيق "جيميناي" على برامجها للأندرويد

سان فرانسيسكو - أسوشيتد برس
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أعلنت غوغل، الخميس، عن تطبيق مجاني للذكاء الاصطناعي سيطبق التكنولوجيا على الهواتف الذكية ويمكن الناس من الاتصال سريعا بعقل رقمي يمكنه الكتابة بدلا منهم وترجمة ما يقرأونه ويرونه، فضلا عن المساعدة في إدارة حياتهم.

بتطبيق جيميناي المتطور الذي أطلق عليه نفس اسم مشروع الذكاء الاصطناعي الذي أعلن عنه العام الماضي، ستنحي غوغل جانبا روبوت المحادثة "بارد" الذي قدمته العام الماضي لمنافسة "شات جي بي تي" الذي أطلقته مايكروسوفت بدعم من اوبن إيه آي في أواخر 2022.

وستطلق غوغل على الفور تطبيق جيميناي للهواتف الذكية على برامجها للاندرويد.

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خلال أسابيع قليلة، ستوفر غوغل خصائص جيميناي لتطبيقها البحثي الموجود على هواتف آيفون. وسيطلق التطبيق في البداية في الولايات المتحدة بالإنجليزية قبل التوسع إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأسبوع المقبل، بنسخ تصدر باليابانية والكورية.

فضلا عن النسخة المجانية من جيميناي، ستبيع غوغل خدمة متطورة "ادفانسد" متاحة عبر التطبيق الجديد مقابل 20 دولارا شهريا. وتقول الشركة، التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، إن التطبيق شكل متطور من الذكار الاصطناعي سيكون قادرا على تعليم الطلاب، وتوفير نصائح برمجة حاسوبية للمهندسين، وابتكار أفكار للمشروعات، وخلق محتوى للاقتراحات التي يرغبها المستخدم.

تقدم غوغل تجربة شهرين مجانا لجيميناي ادفانسد لتشجيع الأفراد على تجربته.

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