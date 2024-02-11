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مالك منصة إكس إيلون ماسك - فرانس برس
إيلون ماسك
إيلون ماسك

أمر قضائي يجبر إيلون ماسك على الإدلاء بشهادته مجددا في تحقيق بشأن "تويتر"

أسبوع أمام ماسك للاتفاق على موعد ومكان للمقابلة

دبي - العربية.نت
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أمرت قاضية اتحادية الملياردير الأميركي إيلون ماسك بالإدلاء بشهادته مجددا في التحقيق الذي تجريه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية فيما يتعلق باستحواذه على "تويتر"، مع منح الهيئة التنظيمية والملياردير أسبوعا للاتفاق على موعد ومكان للمقابلة.

وأصدرت القاضية لوريل بيلر أمر الاستجواب الليلة الماضية لتضفي الطابع الرسمي على حكم مبدئي أصدرته في ديسمبر/ كانون الأول جاء في صف الهيئة التنظيمية، وفق "رويترز".

وكانت الهيئة قد رفعت دعوى قضائية بحق ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، في أكتوبر/ تشرين الأول لإجباره على الإدلاء بشهادته في تحقيق تجريه في شرائه عملاق وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر) في 2022، والذي أعاد تسميته إلى "إكس".

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