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جيف بيزوس
جيف بيزوس
أمازون

بيزوس يبيع أسهماً في "أمازون" بقيمة ملياري دولار

وفقاً لوثيقة قُدّمت إلى السلطات التنظيمية لسوق الأوراق المالية

واشنطن - فرانس برس
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باع مؤسس "أمازون" الملياردير جيف بيزوس، ما قيمته نحو مليارَي دولار من أسهم شركته العملاقة للتوزيع عبر الإنترنت، وفقاً لوثيقة قُدّمت الجمعة إلى السلطات التنظيمية لسوق الأوراق المالية.

وأظهرت الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، السبت، أن بيزوس باع الأربعاء والخميس نحو 12 مليوناً من أسهم "أمازون" راوحَ سعر كل منها بين 168 و171 دولاراً.

وأشارت وثيقة سابقة نشرت الأربعاء إلى أن بيزوس يعتزم في يوليو/تموز المقبل، بيع 50 مليوناً من أسهم المجموعة التي أسسها قبل 30 عاما ويرأسها اليوم.

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وتقدر مجلة "فوربس" ثروة بيزوس بـ 195.5 مليار دولار، مما يجعله ثالث أغنى رجل في العالم بعد الرئيس التنفيذي لمجموعة "إل في إم إتش" الفرنسي برنار أرنو ورئيس "تسلا" ومنصة "إكس" و"سبايس إكس" إيلون ماسك.

وأصدرت "أمازون" في الأول من فبراير/شباط نتائجها المالية التي فاقت التوقعات بكثير. وحققت المجموعة مبيعات بقيمة 170 مليار دولار، بزيادة قدرها 14% في عام واحد، وصافي ربح قدره 10.6 مليار دولار.

وما لبث سعر سهم المجموعة في بورصة نيويورك أن ارتفع غداة إعلان النتائج بأكثر من 13%.

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