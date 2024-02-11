تراجع أرباح "التنمية الغذائية" الفصلية 78.6% إلى 26.4 مليون ريال

تراجع صافي أرباح شركة التنمية الغذائية بنسبة 78.59% في الربع الرابع من 2023، إلى نحو 26.4 مليون ريال، مقارنة بأرباح نحو 123.3 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 53.5% في الربع الرابع من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 17.2 مليون ريال في الربع الثالث من 2023.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن صافي الربح العام الماضي كان يشمل مكسب لمرة واحدة قدره 101.9 مليون ريال سعودي بسبب الشراكة الاستراتيجية مع تايسون للأغذية وباستثناء هذا المكسب، ارتفع صافي الربح بنسبة 23% في الربع الرابع من 2023، على أساس سنوي.

وسجلت شركة التنمية الغذائية ارتفاعا في الإيرادات بنسبة 20.3% في الربع الرابع من عام 2023، لتصل إلى 576.2 مليون ريال، تماشياً مع النمو المستمر لجميع قطاعات الأعمال.

وخلال العام 2023، تراجع صافي أرباح شركة التنمية الغذائية بنسبة 59.4% إلى نحو 75.9 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 186.8 مليون ريال في 2022.