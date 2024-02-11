اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شعار شركة تهامة للإعلان
شعار شركة تهامة للإعلان
سوق السعودية

تفاقم الخسائر الفصلية لـ"تهامة للإعلان"52.68% إلى 14.2 مليون ريال

تكبدت 32.3 مليون ريال خسائر في تسعة أشهر

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

تفاقمت خسائر شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة في الربع الثالث من عامها المالي بنسبة 52.68%، إلى 14.2 مليون ريال مقابل 9.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام المالي الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن مبيعات الربع الثالث انخفضت بنحو 19% إلى 19.2 مليون ريال مقابل 23.7 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي.

وعزت الشركة تفاقم خسائرها الفصلية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض مجمل الربح من العمليات المستمرة بما يقارب 6.5 مليون ريال بشكل رئيسي نتيجة لقيد مخصص مخزون بضاعة بطيئة الحركة خلال الربع الثالث بما يقارب 7.5 مليون ريال.

سهم عذيب للاتصالات يقفز بـ 10% للجلسة الثالثة على التوالي غداء عمل سوق السعودية سهم عذيب للاتصالات يقفز بـ 10% للجلسة الثالثة على التوالي

وارتفع مجمل ربح قطاع التجزئة بما يقارب1.7 مليون ريال بعد زيادة عدد فروع القطاع، وتضمن الربع المماثل من العام السابق أرباحا من العمليات المتوقفة (شركة أفنتس جلوبال للتجارة – شركة تابعة) بما يقارب 2.6 مليون ريال.

وعلى صعيد تسعة أشهر تضخمت خسائر بنسبة 53.8% إلى 32.3 مليون ريال مقابل خسائر بقيمة21 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وعزت الشركة زيادة خسائرها في تسعة أشهر إلى انخفاض مجمل الربح من العمليات المستمرة بما يقارب 10.3 مليون ريال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الفصائل المسلحة تقسم العراق إلى 3 مناطق عسكرية.. والكثافة النارية في الحد الأدنى الفصائل المسلحة تقسم العراق إلى 3 مناطق عسكرية.. والكثافة النارية في الحد الأدنى
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط