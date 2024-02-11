تفاقم الخسائر الفصلية لـ"تهامة للإعلان"52.68% إلى 14.2 مليون ريال

تفاقمت خسائر شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة في الربع الثالث من عامها المالي بنسبة 52.68%، إلى 14.2 مليون ريال مقابل 9.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام المالي الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن مبيعات الربع الثالث انخفضت بنحو 19% إلى 19.2 مليون ريال مقابل 23.7 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي.

وعزت الشركة تفاقم خسائرها الفصلية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض مجمل الربح من العمليات المستمرة بما يقارب 6.5 مليون ريال بشكل رئيسي نتيجة لقيد مخصص مخزون بضاعة بطيئة الحركة خلال الربع الثالث بما يقارب 7.5 مليون ريال.

وارتفع مجمل ربح قطاع التجزئة بما يقارب1.7 مليون ريال بعد زيادة عدد فروع القطاع، وتضمن الربع المماثل من العام السابق أرباحا من العمليات المتوقفة (شركة أفنتس جلوبال للتجارة – شركة تابعة) بما يقارب 2.6 مليون ريال.

وعلى صعيد تسعة أشهر تضخمت خسائر بنسبة 53.8% إلى 32.3 مليون ريال مقابل خسائر بقيمة21 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وعزت الشركة زيادة خسائرها في تسعة أشهر إلى انخفاض مجمل الربح من العمليات المستمرة بما يقارب 10.3 مليون ريال.