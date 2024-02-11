نمو الأرباح السنوية لـ"برغرايززر" 355.5% إلى 9.6 مليون ريال

ارتفع صافي ربح شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة"برغرايززر" بنسبة 355.5%، إلى 9.6 مليون ريال العام الماضي ، أي مقارنةً بصافي ربح 2.69 مليون ريال في 2022.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن إيرادات العام الماضي ارتفعت بنسبة 12.2% مقارنةً بالعام الماضي ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة مبيعات الفروع وعدد العملاء، حيث أصبح عدد الفروع 102 فرعا بنهاية 2023 مقارنةً بـ 105 فروع في نهاية العام السابق بعدما أضافت فرعين جديدين وأغلقت 5 فروع خلال العام الماضي.

وتحولت الشركة للربحية بنحو 4.97 مليون ريال في الربع الرابع من 2023، مقابل خسائر نحو 1.19 مليون ريال في الربع المماثل من 2022، وفقاً لحسابات "العربية business".

وعزت الشركة ارتفاع صافي ربحها العام الماضي إلى نمو إجمالي الربح بنسبة 24% بسبب زيادة متوسط المبيعات لكل فرع، وارتفع هامش الربح الإجمالي من 27.2% في العام الماضي إلى 30.1% في العام الحالي، كما انخفضت تكاليف المواد الغذائية وتكاليف العمالة وارتفعت تكاليف الاستهلاك والإيجار والمرافق ونفقات الصيانة.

ارتفعت مصاريف البيع بقيمة 7.5 مليون ريال ، أو بنسبة 20.3% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة رسوم التوصيل الناتجة عن زيادة المساهمة في قنوات البيع الإلكتروني بما في ذلك تطبيقات التوصيل.

وأشارت إلى انخفاض المصاريف الإداريةبقيمة 1.1 مليون ريال، أو بنسبة 4.3% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض القوى العاملة والجهود المبذولة لاستخدام الموارد الحالية بكفاءة أعلى.

أخرى: ارتفعت تكاليف التمويل بمبلغ 30 ألف ريال، والخسارة الناتجة عن شطب الممتلكات والمعدات بمبلغ 728 ألف ريال أو ما نسبته 73.9%، و زيادة الإيرادات الأخرى بمبلغ 203 آلاف ريال.