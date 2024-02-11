وزير الاتصالات السعودي يناقش فرص الاستثمار مع "إنفيديا"

ناقش وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية المهندس عبدالله بن عامر السواحه، مع الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا NVIDIA" جنسن هوانج، تعميق الشراكة الإستراتيجية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة، وذلك بوصف المملكة السوق الأكبر للتقنية والابتكار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وناقش الوزير في اجتماع بمكتبه، الفرص الاستثمارية وتحفيز الابتكار في التقنيات العميقة وتعظيم القيمة الاقتصادية والاجتماعية من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، واقتناص الفرص المتعددة في القطاع الرقمي الذي يشهد نموا في السوق السعودي، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".