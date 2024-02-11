"أبل" تقبل التسوية في قضية سرقة أسرار رقائق "آيفون" ضد شركة ناشئة

قالت شركة أبل إنها توصلت إلى اتفاق يحتمل أن يسوي الدعوى القضائية التي رفعتها عام 2022 والتي تتهم شركة "Rivos Inc" الناشئة بالصيد الجائر للمهندسين لسرقة الأسرار التجارية.

وفي ملف قضائي مشترك يوم الجمعة، أبلغت الشركتان القاضي أنهما تهدفان إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يحل مطالباتهما ضد بعضهما البعض بحلول 15 مارس/آذار، وفق تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه "العربية Business".

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"تنص الاتفاقية على معالجة معلومات أبل السرية بناءً على فحص الطب الشرعي لأنظمة Rivos والأنشطة الأخرى"، وفقاً للإيداع المقدم في المحكمة الفيدرالية في سان خوسيه، كاليفورنيا. "الطرفان يعملان حاليا من خلال هذه العملية".

بدأ النزاع عندما رفعت شركة أبل دعوى قضائية ضد الموظفين السابقين الذين ذهبوا إلى شركة ريفوس، متهمة إياهم بالعمل مع الشركة الناشئة بشكل سري للحصول على معلومات الملكية حول تصميمات الرقائق التي تجعل أجهزة آيفون أكثر قوة – والتي قال عملاق التكنولوجيا إنها كلفته مليارات الدولارات لتطويرها.

ردت شركة Rivos في سبتمبر/أيلول على شركة أبل بزعم استخدامها إجراءات غير قانونية لتخويف الموظفين "الذين قد يجرؤون على المغادرة".