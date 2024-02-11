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أجيليتي
شعار شركة المخازن العمومية الكويتية "أجيليتي"
بورصة الكويت

"أجيليتي" الكويتية تحصل على فرصة جديدة للتحكيم ضد العراق

لجنة بالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار قبلت طعن الشركة على حكم سابق

دبي - العربية.نت
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قالت شركة المخازن العمومية الكويتية (أجيليتي) اليوم الأحد إنها حصلت على فرصة جديدة لإعادة تقديم مطالباتها أمام هيئة تحكيم جديدة تحت رعاية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بشأن استثمارات الشركة بالعراق.

وكانت هيئة التحكيم في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع لمجموعة البنك الدولي رفضت في 2021 دعوى أقامتها "أجيليتي" لاسترداد ما يزيد عن 380 مليون دولار قالت إنها خسرتها في العراق.

كما أمرت الهيئة حينها أجيليتي، إحدى أكبر شركات الخدمات اللوجستية في الخليج، بدفع أكثر من 5 ملايين دولار للعراق مقابل التكاليف المتعلقة بهذه القضية وفق "رويترز".

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وقالت الشركة اليوم في بيان لبورصة الكويت إن لجنة الإلغاء في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار قبلت طعن أجيليتي في الحكم السابق لهيئة التحكيم وألغته جزئيا.

وأضافت الشركة: "أعلنت اللجنة إلغاء الحكم الأصلي الصادر عام 2021 جزئيا. ونتيجة لهذا القرار ستتاح لأجيليتي الفرصة لإعادة تقديم مطالباتها" أمام هيئة التحكيم من جديد.

وتعود القضية لعام 2017 حين قدمت الشركة طلبا للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار قائلة إن العراق صادر بشكل غير مباشر استثماراتها التي تجاوزت قيمتها 380 مليون دولار وانتهك اتفاقا ثنائيا أبرم عام 2015 بين الكويت والعراق بشأن تشجيع حركة رأس المال والاستثمار بين البلدين.

وأضافت أجيليتي وقتها أن العراق حرمها وشركاتها التابعة من القدرة على الطعن في قرار أصدرته هيئة الإعلام والاتصالات العراقية في عام 2014 بإلغاء استثمار أجيليتي في كورك تيليكوم، إحدى الشركات المشغلة لخدمات الهواتف المحمولة في العراق.

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