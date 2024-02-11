"البحر الأحمر الدولية" تعلن الإغلاق المالي لاتفاقية تمويل بملياري ريال مع بنك الرياض

أعلنت "البحر الأحمر الدولية"، اليوم الأحد، عن تحقيقها إغلاقاً مالياً لاتفاقية تمويل بقيمة 2 مليار ريال سعودي (522 مليون دولار) مع "بنك الرياض".

وذكرت الشركة بيان، أن التمويل يدعم المشروع المشترك بين "البحر الأحمر الدولية" و"المملكة القابضة"، الذي يهدف إلى تطوير منتجع "فور سيزونز" المرتقب إنشاؤه في وجهة "البحر الأحمر"، حيث تم توقيع البنود المبدئية للمشروع المشترك في أكتوبر 2023.

وحسب البيان، من المقرر أن يكون منتجع "فور سيزونز"، الذي سيتخذ موقعه على جزيرة "شورى" في وجهة "البحر الأحمر"، مرفقاً فاخراً لا مثيل له، حيث سيضم 159 وحدة فندقية.

وتشكل جزيرة "شورى" جزءاً من المرحلة الأولى للتطوير، والتي ستضم عند اكتمالها 11 منتجعاً وفندقاً استثنائياً فاخراً ووحدات سكنية، بالإضافة لملعب لبطولات الجولف ومرسى يتسع لـ 118 يختاً، بالإضافة إلى مجموعة شاملة من مرافق البيع بالتجزئة وتناول الطعام والترفيه.

وفي عام 2023، بدأت وجهة "البحر الأحمر" باستقبال طلائع زوّارها مع افتتاح اثنين من فنادقها، وأصبح لدى "مطار البحر الأحمر الدولي" جدول منتظم من الرحلات الداخلية منذ شهر سبتمبر 2023. ومن المقرر أن يستقبل منتجع "ديزرت روك" الجبلي وجزيرة "شيبارة" أوائل زوارها هذا العام، بينما يجري العمل على جزيرة "شورى" وفق الجدول الزمني المقرر للترحيب بالزوار في عام 2025.

وعند اكتمال المشروع في عام 2030، ستضم وجهة "البحر الأحمر" 50 منتجعاً توفر ما يصل مجموعه إلى 8,000 غرفة فندقية، إضافةً إلى أكثر من ألف وحدة سكنية موزعة على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية، بالإضافة إلى مراسٍ فاخرة، وملاعب للجولف، ومطاعم ومقاهي، ومرافق للترفيه والاستجمام.