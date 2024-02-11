"التنمية" الياباني يعتزم استثمار مليار دولار في سلاسل توريد الرقائق

يعتزم بنك التنمية الياباني استثمار أكثر من 150 مليار ين (مليار دولار) على مدى عامين اعتبارا من السنة المالية 2024 لدعم سلاسل توريد الرقائق الإلكترونية.

وذكرت صحيفة نيكاي بيزنس ديلي اليابانيةالتي نشرت الخبر اليوم الأحد، أن البنك سيستثمر أيضا في بطاريات التخزين ومنتجات أخرى.

يشار إلى أن الاستثمار في صناعة الرقائق يشهد تنافساً عالمياً، بسبب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، والخلافات حول تايوان.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، قدمت الشهر الماضي 162 مليون دولار لشركة "ميكروشيب تكنولوجي" لدعم الإنتاج المحلي لرقائق الكمبيوتر – وهو إعلان التمويل الثاني المرتبط بقانون عام 2022 الذي يهدف لإحياء صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة التجارة إن الحوافز تشمل 90 مليون دولار لتوسعة مصنع في كولورادو سبرينغز بولاية كولورادو، و72 مليون دولار لتوسعة مصنع في غريشام بولاية أوريغون، وهو ما سيمكن شركة ميكروشيب تكنولوجي من مضاعفة إنتاجها المحلي لثلاثة أضعاف وخفض اعتمادها على المصانع الأجنبية.