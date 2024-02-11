"المتحدة للتعدين": ارتفاع تكاليف المبيعات 4.5% تقريبا بعد تعديل أسعار الغاز

حددت شركة المتحدة للصناعات التعدينية "المتحدة للتعدين" الأثر المالي التقريبي لتعديل أسعار الغاز المستخدم في عمليات الإنتاج بزيادة نسبتها 4.5% في تكاليف المبيعات.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن هذا الأثر متوقع أن يظهر هذا الأثر ابتداء من نتائج الربع الأول من العام 2024م،وأكدت أنها ستعمل خلال الفترة القادمة على بحث سبل تقليل الأثر المالي لهذا التعديل على النتائج المالية.

وأعلنت الشركة بتاريخ 8 يناير الماضي عن استلامها خطابا من شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع بتعديل أسعار الغاز بناءً على الإشعار المرسل إليها من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) بزيادة أسعار الغاز.