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المعمر لأنظمة المعلومات مناسبة
شعار شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس"
سوق السعودية

"إم آي إس" تتسلم تعميدا من " السعودي الفرنسي كابيتال" بـ155.4 مليون ريال

يتضمن طلبات جديدة تستهدف زيادة سعة مركزي بيانات بالدمام

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس"، عن استلامها تعميدا من شركة السعودي الفرنسي كابيتال (SFC) بطلبات جديدة تستهدف زيادة سعة مركزي بيانات بالدمام بقيمة 155.43 مليون ريال تقريبا (شامل ضريبة القيمة المضافة).

أوضحت في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن هذا التعميد يعتبر جزءا من بداية المرحلة الثانية لزيادة الطاقة الاستيعابية بحسب الاحتياج والطلب من العملاء، بالتزامن مع استمرار الأعمال التنفيذية الجارية للمرحلة الأولى، وتوقعت أن يبدأ الأثر المالي له في الربع الأول حتى الربع الثالث للعام المالي 2024،وذكرت أنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية في حينه.

وكانت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (MIS) قد أعلنت في بيان لـ"تداول السعودية" بتاريخ 4 يوليو 2021 عن توقيع عقد مع شركة السعودي الفرنسي كابيتال (SFC) لتطوير وتصميم وإدارة المرافق لمراكز البيانات مع شركة السعودي الفرنسي كابيتال (SFC) كمدير لصندوق الاستثمار الخاص المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والذي سيستثمر في امتلاك ستة مراكز بيانات في المملكة العربية السعودية.

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