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صندوق الاستثمارات

"تسارع السعودية" تستثمر في شركة كرواتية تطور تقنيات التنقل الذاتي

تركز "بروجيكت 3 موبيليتي" على تطوير حلول تقنيات الجيل القادم في التنقل الذاتي

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة تسارع السعودية إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيع اتفاقية ملزمة للاستثمار في شركة بروجيكت 3 موبيليتي في كرواتيا والتي تركز على تطوير حلول تقنيات الجيل القادم في مجال التنقل الذاتي.

ولم تحدد قيمة الاستثمار المزمع، فيما يأتي توقيع الاتفاقية في إطار خطط تسارع لتسريع نمو قطاع السيارات والتنقل في المملكة.

وتهدف "بروجيكت 3 موبيليتي" إلى تطوير نظام متكامل يتكون من مركبة كهربائية ذاتية القيادة، وبنية تحتية متخصصة، ومنصة لخدمات التنقل، بما في ذلك تطبيق الهاتف المحمول، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

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ومن شأن ذلك أن يسهم في الحفاظ على سلامة الشوارع ونظافتها وتحقيق تجارب النقل الأكثر كفاءة وتعزيز الرفاهية والسلامة.

وحصلت "بروجيكت 3 موبيليتي" على استثمارات من شركاء استراتيجيين، مثل مجموعة ريماك وشركة كيا، وأبرمت مجموعة اتفاقيات مع تسع مدن، ويجري التفاوض مع 30 مدينة أخرى حول العالم.

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