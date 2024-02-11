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الشركة الوطنية للرعاية الطبية رعاية
"مستشفى تابع للشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية
سوق السعودية

"رعاية" تحصل على رخصة التشغيل لتوسعة مستشفى "الملز"

بتكلفة بلغت 100 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية"رعاية" عن حصولها على رخصة التشغيل من وزارة الصحة لتوسعة مستشفى رعاية الطبية الملز لتصبح السعة السريرية لكامل المستشفى، بعد اكتمال التوسعة 459 سريرا و62 عيادة، وتم تصميم الغرف لتخدم مختلف فئات المرضى وحسب المعايير المتعارف عليها عالمياً.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن أسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً هو استكمال المتطلبات اللازمة للحصول على التراخيص من الجهات ذات العلاقة، وبلغت قيمة المشروع 100 مليون ريال، ولم تتغير التكاليف، وذكرت التأخير كان له أثر على إيرادات الشركة.

وتوقعت أن يبدأ الأثر الإيجابي على القوائم المالية للشركة ابتداء من الربع الأول لعام 2024م.

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كانت الشركة الوطنية للرعاية الطبية، قد أعلنت في 2016، عن توسعة وتجديد وترميم (المبنى الشمالي) لمستشفى رعاية الوطني الواقع بحي الملز بمدينة الرياض مع شركة الإعمار والتنسيق المحدودة حيث بلغت قيمة عقد المقاول 68.4 مليون ريال.

ويعد المشروع من ضمن المشاريع الاستراتيجية للشركة وأحد اهم مبادراتها التوسعية. وأعلنت عن تمويله عن طريق الاقتراض من أحد البنوك المحلية.

ويتضمن إنشاء مركز متخصص للطب المهني يحوي على صيدلية، وقسم طوارئ وعيادات وأقسام تنويم، بالإضافة إلى مضاعفة عدد الأسرة المتخصصة بالعناية المركزة وكذلك تخصيص عدد من الأسرة لتقديم رعاية طويلة الأمد وتم تصميم الغرف لتخدم مختلف فئات المرضى وحسب أعلى المعايير المتعارف عليها عالمياً .

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