"موبايلي" توصي بتوزيع 14.5% أرباحاً نقدية عن 2023

أعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2023م بإجمالي نحو 1.116 مليار ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 770 مليون سهم.

وقالت "موبايلي" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن حصة السهم من التوزيع 1.45 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 14.5%.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقا.

وسيعلن تاريخ التوزيع لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2023، ارتفع صافي أرباح "موبايلي" بنسبة 41.39% إلى نحو 1.486 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 1.051 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2022.