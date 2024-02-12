أرباح التجاري الدولي مصر تقفز 83.5% إلى 30 مليار جنيه في 2023

قفز صافي ربح البنك التجاري الدولي - مصر 83.4% في 2023 إلى 29.66 مليار جنيه من 16.17 مليار في العام السابق في الوقت الذي دعا فيه البنك مساهميه للنظر في قرار مجلس الإدارة بإصدار أدوات مالية أو قروض أو ودائع مساندة بحد أقصى مليار دولار أو ما يعادلها بالعملة المحلية لتمويل أنشطته.

وأظهرت القوائم المالية للبنك المنشورة على موقع البورصة المصرية ارتفاع إجمالي أصوله إلى 834.86 مليار جنيه في 2023 مقارنة مع 635.83 مليار قبل عام.

وزاد صافي الدخل من العائد إلى 52.9 مليار جنيه في 2023 مقابل 31 مليارا في العام السابق، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات العام الماضي إلى 5.43 مليار جنيه مقابل 3.07 مليار في 2022.

كما زادت ودائع العملاء لدى البنك من 531.61 مليار جنيه في عام 2022 إلى 677.23 مليار جنيه في العام الماضي.

وفي بيان منفصل، أشار البنك إلى أن مجلس إدارته دعا إلى جمعية عامة غير عادية في 25 مارس/آذار المقبل من أجل نظر المساهمين في الموافقة على إصدار أدوات مالية أو قروض مساندة أو ودائع مساندة أو أدوات مالية مختلطة بحد أقصى مليار دولار أو ما يعادله بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية الأخرى لتمويل أنشطة البنك.

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وقال إن شروط الإصدار قد تشمل ما يلزم لإدراج الأدوات المالية ضمن رأس المال العام للبنك أو رأس المال المساند (الشريحة الثانية) وفقا للحاجة.