افتتاح مصنع "دسر" "وبيكر هيوز" لتصنيع المواد الكيمياوية بالجبيل

افتتحت الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية "دسر"، وشركة بيكر هيوز لتكنولوجيا الطاقة، مصنعًا لتصنيع المواد الكيمياوية بالجبيل، يركز على توفير احتياجات حقول البترول من المواد الكيمياوية الصناعية.

وتستهدف منشأة بيترولايت السعودية للكيماويات، زيادة أهداف قاعدة التوريد في المملكة، من المواد الخام مثل المذيبات والجليكولات، بالإضافة إلى تسريع تطوير مهارات وقدرات الكوادر البشرية السعودية في التصنيع مما يسهم في رفع نسبة التوطين، كما سيسهم التسليم السريع للحلول الكيميائية في أن تصبح المنشأة أقرب للعملاء والموردين، مما يؤدي إلى تحقيق الكفاءة في جميع الأعمال.

وتمتد منشأة بيترولايت السعودية للكيماويات، على مساحة 90 ألف متر مربع، تقريبًا، ويضم مختبرًا لمراقبة الجودة في الموقع، ومواد تغذية لخط أنابيب أكسيد الإيثيلين وأكسيد البروبيلين، و14 خزانًا للتخزين كما تصنع المنشأة مواد الكيماويات النفطية والصناعية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "دسر" الدكتور رائد الريي: "المشروع الجديد سيوفر فرصا وظيفية مميزة لأبناء وبنات الوطن حيث نستهدف نسبة توطين تصل إلى أكثر من 70%".