تراجع صافي ربح "إمباور" الإماراتية إلى 960 مليون درهم في 2023

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، اليوم الاثنين، عن تحقيقها صافي ربح قدره 960 مليون درهم خلال 2023، مقارنة مع مليار درهم في عام 2022 بتراجع 4%.

وقالت الشركة في بيان إن إيراداتها بلغت 3.035 مليار درهم عن السنة المالية 2023 بنمو نسبته 8.7% مقارنة بإيرادات 2.792 مليار درهم في 2022، نقلا عن، "وكالة أنباء العالم العربي".

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وأعلنت الشركة في بيانها عن اقتراح توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة إجمالية 425 مليون درهم عن عام 2023 في أبريل/نيسان.

كانت "إمباور" أعلنت خلال ديسمبر/كانون الثاني الماضي، أنها بحثت مع الجمعية الأميركية لهندسة التبريد والتدفئة الدولية تأسيس عمل مشترك، يستهدف تعزيز صناعة تبريد المناطق وكفاءة الطاقة بهذه الصناعة.

وقالت إمباور في إفصاح لـ"سوق دبي المالي"، حينها، إن اجتماعها مع الجمعية تناول بحث موضوعات أبرزها الاتفاق على صياغة دليل إرشادي عالمي موحد لتبريد المناطق قابل للتطبيق في مختلف دول العالم ويتناسب مع مختلف أنشطة تبريد المناطق وضامن للمكاسب البيئية والمناخية والاقتصادية للمستثمرين والمتعاملين والجمهور، بالإضافة إلى توفير خدمات تبريد آمنة وفعالة واقتصادية.