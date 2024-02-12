تراجع أرباح "أسمنت اليمامة" 14.5% إلى 304.25 مليون ريال في 2023

تراجع صافي ربح شركة "أسمنت اليمامة" بنسبة 14.49% في 2023 إلى 304.25 مليون ريال، مقابل أرباح بقيمة 355.79 مليون ريال في عام 2022.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن السبب الرئيسي في انخفاض صافي الربح للعام المالي 2023 يعود إلى انخفاض انخفاض كمية وقيمة المبيعات، بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف التمويل.

وتراجعت إيرادات الشركة في 2023 بنسبة 7.23% إلى 935.19 مليون ريال، مقابل إيرادات بلغت 1.008 مليار ريال في 2022.

وفي سياق متصل، أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت اليمامة للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2023م بنسبة 10%.

وقالت في بيان منفصل على موقع "تداول السعودية"، إن إجمالي قيمة التوزيعات 202.5 ألف ريال، موزعا على عدد 202.5 ألف سهم، وتبلغ حصة السهم من التوزيع 1 ريال.

مجلس إدارة أسمنت اليمامة يوصي بتوزيع 10% أرباحا نقدية عن عام 2022

وأضافت أنه سيتم دفع الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة.

وأشارت إلى أنه سيتم تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة للشركة بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات الحكومية ذات الصلة.