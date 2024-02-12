سوق السعودية
تعيين عبد العزيز الراشد رئيساً لمجلس إدارة "الخليج للتدريب" ونايف الراجحي نائباً له
توصية بتحويل كامل الاحتياطي النظامي بمبلغ 83.04 مليون ريال إلى الأرباح المبقاة
وضع القراءة
100% حجم الخط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
0:00
أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم عن توصية مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية بالموافقة على تحويل كامل الاحتياطي النظامي للشركة بمبلغ 83.04 مليون ريال كما في ميزانية 31 ديسمبر 2022 م إلى بند الأرباح المبقاه.
وفي سياق آخر، قالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن مجلس الإدارة قرر تعيين عبد العزيز بن راشد عبد الرحمن الراشد (عضو غير تنفيذي) - رئيساً لمجلس الإدارة، كما تقرر تعيين نايف بن صالح عبد العزيز الراجحي (عضو غير تنفيذي) - نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
سهيل المزروعي للعربية: استقرار أسواق النفط نتيجة تعاون أعضاء "أوبك بلس"أكد ضرورة استدامة الاستثمارات في قطاع النفط والغاز طاقة
-
بايدن يدعو شركات الوجبات الخفيفة لوقف الاحتيال.. ماذا حدث؟لم يقدم أي حلول أو سياسات لمعالجة الأزمة التي تسببت في ارتفاع الأسعار قصص اقتصادية
-
قضاة هولنديون يأمرون الحكومة بوقف تصدير أجزاء طائرات F-35 إلى إسرائيلمع وجود خطر واضح لانتهاكات القانون الدولي قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية