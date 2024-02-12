تعيين عبد العزيز الراشد رئيساً لمجلس إدارة "الخليج للتدريب" ونايف الراجحي نائباً له

أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم عن توصية مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية بالموافقة على تحويل كامل الاحتياطي النظامي للشركة بمبلغ 83.04 مليون ريال كما في ميزانية 31 ديسمبر 2022 م إلى بند الأرباح المبقاه.

وفي سياق آخر، قالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن مجلس الإدارة قرر تعيين عبد العزيز بن راشد عبد الرحمن الراشد (عضو غير تنفيذي) - رئيساً لمجلس الإدارة، كما تقرر تعيين نايف بن صالح عبد العزيز الراجحي (عضو غير تنفيذي) - نائباً لرئيس مجلس الإدارة.