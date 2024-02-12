اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الخليج للتدريب شعار جديد
شعار شركة الخليج للتدريب
سوق السعودية

تعيين عبد العزيز الراشد رئيساً لمجلس إدارة "الخليج للتدريب" ونايف الراجحي نائباً له

توصية بتحويل كامل الاحتياطي النظامي بمبلغ 83.04 مليون ريال إلى الأرباح المبقاة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم عن توصية مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية بالموافقة على تحويل كامل الاحتياطي النظامي للشركة بمبلغ 83.04 مليون ريال كما في ميزانية 31 ديسمبر 2022 م إلى بند الأرباح المبقاه.

وفي سياق آخر، قالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن مجلس الإدارة قرر تعيين عبد العزيز بن راشد عبد الرحمن الراشد (عضو غير تنفيذي) - رئيساً لمجلس الإدارة، كما تقرر تعيين نايف بن صالح عبد العزيز الراجحي (عضو غير تنفيذي) - نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
استهداف سفينة "صديقة" يؤكد تراجع قدرات الحوثيين استهداف سفينة "صديقة" يؤكد تراجع قدرات الحوثيين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط