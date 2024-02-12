مصر تدرس تطوير "سيناء للمنغنيز" بالتعاون مع شركة صينية

بحث وزير قطاع الأعمال المصري محمود عصمت، اليوم الاثنين، تطوير شركة سيناء للمنغنيز التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالتعاون مع شركة صينية.

وقالت وزارة قطاع الأعمال في بيان، إن ذلك جاء خلال اجتماع عقده الوزير مع وفد من شركة جوشي الصينية المتخصصة في صناعة الألياف الزجاجية، حيث تم بحث فرص التعاون بين الشركتين في مجال فصل وتنقية خام الكاولين وزيادة تركيزه من خلال إزالة الشوائب للوصول إلى خام عالي الجودة من خلال عمليات تحويلية كالغسيل والتكليس في أفران خاصة، وعمليات إضافية لإظهار الخواص وضمان جودة المنتج.

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وأوضح الوزير أن خطة التطوير تشمل التوسع في الإنتاج الصناعي والتعديني بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للموارد الطبيعية في نطاق عمل الشركة، من خلال الاهتمام بالصناعات التحويلية القائمة وإضافة صناعات جديدة.

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وأشار إلى أن هناك مشروع تكليس بواسطة أفران جديدة في ظل امتلاك الشركة احتياطيات كبيرة من خام الكاولين الذي يمكن زيادة قيمته الاقتصادية من خلال صناعات تحويلية بسيطة.

وقال عصمت إن هذا المشروع إحدى الفرص المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف بيان الوزارة أنه يمكن استخدام المنتج في صناعات عديدة مثل الحراريات والمطاط والبلاستيك والفايبر جلاس والسيراميك والورق ومواد الطلاء والدهانات لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.