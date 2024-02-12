نمو أرباح "أدنوك للحفر" الإماراتية 29% في 2023 إلى 3.79 مليار درهم

أعلنت شركة أدنوك للحفر الإماراتية، اليوم الاثنين، ارتفاع صافي أرباحها 29% في 2023 إلى 3.794 مليار درهم ( مليار دولار).

وقالت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن صافي الربح بالربع الأخير من العام الماضي قفز بنسبة 41% إلى 1.208 مليار درهم من 859 مليون درهم بالربع المماثل من 2022.

وأضافت الشركة أن إيراداتها في 2023 ارتفعت 14% إلى 11.2 مليار درهم مقابل 9.817 مليار درهم في العام الذي سبقه، وفي ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية نهائية بقيمة 8.22 فلس للسهم الواحد بزيادة 5% عن عام 2022 ليصل إجمالي الأرباح عن 2023 إلى 16.45 فلس، بحسب الإفصاح.