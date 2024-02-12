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أدنوك للحفر (وام)
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سوق أبوظبي

نمو أرباح "أدنوك للحفر" الإماراتية 29% في 2023 إلى 3.79 مليار درهم

مجلس إدارة الشركة أوصى بتوزيع أرباح نقدية نهائية بقيمة 8.22 فلس للسهم الواحد

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة أدنوك للحفر الإماراتية، اليوم الاثنين، ارتفاع صافي أرباحها 29% في 2023 إلى 3.794 مليار درهم ( مليار دولار).

وقالت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن صافي الربح بالربع الأخير من العام الماضي قفز بنسبة 41% إلى 1.208 مليار درهم من 859 مليون درهم بالربع المماثل من 2022.

وأضافت الشركة أن إيراداتها في 2023 ارتفعت 14% إلى 11.2 مليار درهم مقابل 9.817 مليار درهم في العام الذي سبقه، وفي ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.

أرباح "أدنوك للحفر" ترتفع 36% إلى 944 مليون درهم في الربع الثالث شركات سوق أبوظبي أرباح "أدنوك للحفر" ترتفع 36% إلى 944 مليون درهم في الربع الثالث

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية نهائية بقيمة 8.22 فلس للسهم الواحد بزيادة 5% عن عام 2022 ليصل إجمالي الأرباح عن 2023 إلى 16.45 فلس، بحسب الإفصاح.

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