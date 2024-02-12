نمو أرباح بنك الرياض 15% إلى 8 مليارات ريال في 2023
ارتفع إجمالي ربح العمليات 17% إلى 16 مليار ريال
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نما صافي ربح "بنك الرياض" 15% في 2023 إلى نحو 8 مليارات ريال من 7 مليارات ريال في 2022 بفضل ارتفاع إجمالي دخل العمليات ما قابله جزئيا ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات.
وبحسب القوائم المالية المنشورة للبنك على موقع "تداول" السعودية، ارتفع إجمالي ربح العمليات 17% إلى 16 مليار ريال من 13.6 مليار ريال في العام السابق بفعل زيادة صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل المتاجرة ، ودخل العمليات الأخرى، ما قابله جزئيا صافي خسائر بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة، وانخفاض في صافي دخل الأتعاب والعمولات و توزيعات الأرباح.
وقفز إجمالي دخل العمولات الخاصة للبنك من التمويل 63% في 2023 إلى 18.3 مليار ريال من 11.194 مليار ريال قبل عام، بينما زاد الصافي 20.86% إلى 10.6 مليار ريال مقابل 8.8 مليار ريال قبل عام، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وارتفعت أصول البنك إلى 386.8 مليار ريال في العام الماضي من 359.6 مليار ريال في العام السابق.
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وزادت ودائع العملاء أيضا 6% إلى 254.9 مليار ريال مقابل 240 مليار في العام السابق.
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