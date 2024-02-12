"تهامة للإعلان": إعداد إستراتيجية للاستثمار خلال السنوات المقبلة

قالت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة إنها انتهت من إعداد الإستراتيجية وخطط الاستثمار والأعمال للمجموعة خلال السنوات المستقبلية، والتى تم إعدادها من قبل استشاري خارجي مستقل.

وأضافت في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين أن خطط الاستثمار المستقبلية سترتكز على التوسع في قطاعات النشاط الرئيسية الحالية والتخارج من الشركات التي تحقق خسائر، وبدأ تنفيذ جزء من هذه الخطة عن طريق بيع موجودات ومطلوبات العمليات التجارية لشركة أفينتوس غلوبال للتجارة – شركة تابعة، وبيع استثمار المجموعة في شركة قطرب للإنتاج الإعلامي - شركة زميلة.

وأوضحت أنه سيستمر تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.

وعلى جانب آخر قالت الشركة في بيان منفصل لـ"تداول السعودية" إن عضو مجلس إدارتها سلطان عبد اللطيف نقلي (عضو غير تنفيذي) تقدم منفردا بطلب الاستئناف على الحكم بتاريخ 31 يناير الماضي، والذي يقضي برفض التصديق على مقترح إجراء إعادة التنظيم المالي وإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق.

وذكرت أن عضو المجلس تجاوز قرار مجلس الإدارة بعدم الاستئناف والاعتراض مخالفا الأنظمة والتعليمات، وتأييد الحكم القاضي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي بموجب قرار مجلس الإدارة بالأغلبية (التزاما بالفقرة 3 بالمادة 80 من نظام الشركات) بتاريخ 23 يناير 2024 بعدم تقدم الشركة بالاستئناف على الحكم الابتدائي الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض والقاضي برفض التصديق على مقترح إجراء إعادة التنظيم المالي وإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق.

وأشارت إلى أن التكاليف المرتبطة بالحدث تتضمن ارتفاعا لكن لم يتضح بعد، موضحة أنها ستعلن عن أي تطورات ومستجدات أخرى.