"جاز": ترسية عقد بـ35.3 مليون ريال من "أسمنت اليمامة"

أعلنت شركة جاز العربية للخدمات"جاز" عن ترسية عقد من شركة أسمنت اليمامة لتوريد أجهزة القياس ومحطات تخفيض الضغط وغيرها وبناء خطوط أنابيب الغاز.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، الاثنين، إن الترسية تمت بتاريخ 11 فبراير 2024، وتبلغ قيمة العقد 35.3 مليون ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

ويشمل العقد عمليات التوريد والبناء المتعلقة بخط أنابيب الغاز/إمدادات الوقود لمصنع أسمنت اليمامة الجديد.