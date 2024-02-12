"صافولا": 4 عناصر رئيسية وراء توصية توزيع حصة الشركة في "المراعي"

قالت مجموعة صافولا إن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وتوزيع كامل حصتنا البالغة 34.52% من أسهم شركة المراعي لمساهمي صافولا المستحقين، تمثل هيكلا مترابطا يشتمل على 4 عناصر رئيسية متكاملة.

وأضافت "صافولا" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن العناصر الأربعة هي زيادة رأس المال من خلال إصدار حقوق الأولوية، وسداد الديون، وتخفيض رأس المال، وتوزيع كامل حصة صافولا في المراعي لمساهمي صافولا المستحقين.

وأوضحت أن الهدف من الإفصاح للمساهمين جاء لتزويد المساهمين بالصورة الشاملة للعلاقة المترابطة بين هذه العناصر الأربعة للعملية مجتمعة.

وأشارت إلى أن هذه العملية ستخضع لموافقة الجهات النظامية والجمعية العامة للمساهمين.

وقالت "صافولا"، إنه لا يمكن تحديد الأثر المالي في الوقت الراهن، وسيتم تحديد الأثر المالي لكل جزء من هذه العملية والإعلان عنه مع الإعلانات عن التطورات الجوهرية لهذه الصفقة في حينه بما فيها الموافقات اللازمة من الجهات النظامية والجمعية العامة للمساهمين.

كانت مجموعة صافولا قد أعلنت عن توصية مجلس إدارتها بزيادة رأسمالها بقيمة 6 مليارات ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، مما سيمكنها من تعزيز مركزها المالي ودعم محفظتها الاستثمارية المستقبلية مع سداد ديونها.

وقالت "صافولا" في بيان على "تداول السعودية"، إنها تعتزم توزيع كامل حصتها البالغة 34.52% من أسهمها في شركة المراعي، على مساهمي "صافولا" بهدف تعظيم القيمة الاستثمارية لهم، وذلك بعد إتمام عملية طرح حقوق الأولية.

وأوضحت المجموعة أن عملية إصدار حقوق الأولوية ستمكن "صافولا" من تعزيز مركزها المالي ودعم محفظتها الاستثمارية المستقبلية مع سداد ديونها وتمكينها من توزيع أسهمها في شركة "المراعي" على مساهمي "صافولا".

المستشار المالي لدى المتداول العربي محمد الميموني

من جانبه، قال المستشار المالي لدى المتداول العربي محمد الميموني، في مقابلة مع "العربية Business"، إن التوضيحات التي أصدرتها "صافولا" بددت الضبابية التي تسود بين المتداولين حول وضع الشركة.

وأضاف أن قطاع الرعاية الصحية سيكون الأبرز بين القطاعات في السوق السعودية، نظرا لدخول صناديق استثمارية إلى القطاع.

