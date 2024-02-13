أرباح " إي آند" الإماراتية تصعد 3% إلى 10.3 مليار درهم في 2023

أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات (إي آند)، اليوم الثلاثاء، نمو الأرباح الموحدة العائدة للمساهمين 3% إلى 10.3 مليار درهم في 2023.

وقالت الشركة في بيان إلى بورصة أبوظبي، إن إيراداتها الموحدة زادت 2.5% إلى 53.7 مليار درهم في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وعزت الشركة نتائجها إلى ما وصفته بالأداء التجاري المتميز والنمو القوي للاقتصاد الإماراتي والأسواق الدولية بصفة عامة، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الخدمات الرقمية.

لكنها أشارت إلى أن الإيرادات تأثرت بتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية في أسواقها الدولية، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.