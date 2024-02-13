اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شركة اتصالات الإماراتية (e&)
شركة اتصالات الإماراتية (e&)
سوق أبوظبي

أرباح " إي آند" الإماراتية تصعد 3% إلى 10.3 مليار درهم في 2023

الإيرادات زادت 2.5% إلى 53.7 مليار درهم

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات (إي آند)، اليوم الثلاثاء، نمو الأرباح الموحدة العائدة للمساهمين 3% إلى 10.3 مليار درهم في 2023.

وقالت الشركة في بيان إلى بورصة أبوظبي، إن إيراداتها الموحدة زادت 2.5% إلى 53.7 مليار درهم في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وعزت الشركة نتائجها إلى ما وصفته بالأداء التجاري المتميز والنمو القوي للاقتصاد الإماراتي والأسواق الدولية بصفة عامة، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الخدمات الرقمية.

لكنها أشارت إلى أن الإيرادات تأثرت بتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية في أسواقها الدولية، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
حصيلة مروعة لـ 300 يوماً من الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع حصيلة مروعة لـ 300 يوماً من الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط