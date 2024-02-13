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جي إف إتش
جي إف إتش المالية
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ارتفاع أرباح "جي إف إتش" البحرينية 14% إلى 102.9 مليون دولار في 2023

وسط نمو الدخل وتعزيز الربحية بدعم مساهمات من الشركات التابعة

دبي - العربية.نت
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أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية البحرينية، اليوم الثلاثاء، نمو أرباحها الصافية حوالي 14% إلى 102.9 مليون دولار في 2023 مع نمو الدخل وتعزيز الربحية بدعم مساهمات من الشركات التابعة والشركاء والاستثمارات الخاصة بالمجموعة.

وعزت الشركة في بيان زيادة الأرباح إلى النمو في نشاط الصيرفة الاستثمارية، والمساهمات المحققة من الشركة التابعة المختصة بالصيرفة التجارية والدخل المحقق من الاستثمارات الخاصة بالإضافة إلى أنشطة الخزينة.

لكن الشركة قالت في بيانها إن أرباحها للربع الأخير من العام الماضي انخفضت قليلا على أساس سنوي إلى 23.94 مليون دولار من 24 مليون قبل عام، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

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وأضافت أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيعات نقدية بإجمالي 6.2% من القيمة الاسمية بواقع 0.0164 دولار للسهم.

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