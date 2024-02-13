تأجيل الحكم الجنائي على مؤسس "بينانس" حتى أواخر أبريل

تم تأجيل الحكم الجنائي على مؤسس منصة "باينانس" تشانغ بينغ تشاو الملقب بـ"CZ" بتهمة غسل الأموال حتى 30 أبريل، وفقًا لإشعار صدر يوم الاثنين في المحكمة الفيدرالية في سياتل.

لم يوضح السبب وراء ما سيكون بمثابة تأخير لمدة شهرين في الحكم على تشاو، وهو مواطن كندي. تقدر قيمة إطلاق سراحه عند 175 مليون دولار في الولايات المتحدة.

وتقترح المبادئ التوجيهية الفيدرالية لإصدار الأحكام عقوبة أقصاها السجن لمدة 18 شهرًا على تشاو، لكن يقال إن المدعين فكروا في المطالبة بعقوبة أشد.

رفض قاض فيدرالي الشهر الماضي طلبًا من مؤسس "باينانس" "CZ" للسفر إلى منزله في الإمارات العربية المتحدة من أجل حضور "عملية جراحية وفترة استشفاء"، على الرغم من أنه عرض تقديم أسهم "باينانس" الخاصة به كضمان لعودته إلى الولايات المتحدة، وذلك بحسب وثيقة جديدة للمحكمة.

وبلغت قيمة الأسهم التي وضعها "CZ" كضمان لعودته إلى أميركا 4.5 مليار دولار، بناءً على الجولة الأخيرة لجمع الأموال لمنصة "Binance" قبل عامين، حسبما أشار محامو تشاو في رسالتهم بتاريخ 22 ديسمبر إلى القاضي ريتشارد جونز.

واعترف تشاو بالذنب في نوفمبر/تشرين الثاني أمام محكمة سياتل الفيدرالية لفشله في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال في الشركة، وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم. ووافقت "باينانس" حينها على دفع غرامات بقيمة 4.3 مليار دولار في هذه القضية.

وكان من المقرر أن يُحكم على "CZ"، الذي استقال من منصبه كرئيس تنفيذي بسبب اعترافه، في 23 فبراير.