تراجع أرباح شركة "بيورهيلث" الإماراتية 77.5% في 2023

أعلنت شركة بيورهيلث القابضة الإماراتية اليوم الثلاثاء، عن تراجع صافي أرباحها خلال عام 2023 بنسبة 77.5% لتصل إلى 965 مليون درهم، مقارنة مع 4.3 مليار درهم في عام 2022.

وعزت الشركة في بيان لها تراجع الأرباح إلى انخفاض الأنشطة والأعمال المرتبطة بالجائحة الدولية (كوفيد- 19) في عام 2023.

وسجلت الشركة ارتفاعاً في الإیرادات بنسبة 31% على أساس سنوي لتصل إلى 16.4 مليار درهم في عام 2023 مقارنة مع إيرادات بنحو 12.48 مليار درهم في 2022، وفقا لـ"وكالة أنباء العالم العربي".

وأشار البيان إلى انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإھلاك والاستھلاك في السنة المالیة 2023 بنسبة 42% إلى 2.4 مليار درهم مقارنة مع 4.2 مليار درهم في 2022.

وأضاف البيان "باستثناء الإیرادات والأرباح المرتبطة بأنشطة الجائحة الدولیة، فقد استقرت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإھلاك والاستھلاك للسنة المالیة 2022 عند 243 ملیون درھم، مقارنة بـ 2.4 ملیار درھم إماراتي خلال السنة المالیة 2023.

وبلغ ھامش الأرباح المعدل قبل الفوائد والضرائب والإھلاك والاستھلاك للسنة المالیة 2022 (باستثناء الأنشطة المرتبطة بالجائحة الدولیة) 6% تقريبا، مقارنة بـحوالي 15% خلال العام 2023.

وارتفع إجمالي أصول المجموعة بمقدار 4.1 ملیار درھم إماراتي، وبما نسبته 17% وذلك من 24.105 مليار درهم في عام 2022 إلى نحو 28.174 ملیار درھم خلال 2023.

وأرجعت الشركة ھذه الزیادة بشكل أساسي إلى احتساب استثمار المجموعة البالغ 500 ملیون دولار أميركي ( 1.8 مليار درهم ) في شركة "أردینت للخدمات الصحیة" في مایو 2023 وعائدات بقیمة 3.62 ملیار درھم من الاكتتاب العام الأولي الضخم في دیسمبر/كانون الأول 2023 .

بحسب البيان "تحسن معدل كفایة السیولة للمجموعة بسبب تحسن إدارة رأس المال العامل وزیادة رصید السیولة النقدیة.

وعلى أساس شامل انخفض رأس المال العامل كنسبة من الإیرادات إلى 3% في عام 2023 مقابل 6% في عام 2022".

وزاد إجمالي حقوق ملكیة الشركة بمقدار 4.7 ملیار درھم في عام 2023 ، بسبب الاكتتاب العام الأولي والدخل الصافي للسنة.

وتعتبر "بيورهيلث" أكبر شبكة متكاملة للرعاية الصحية في دولة الإمارات.

وكانت الشركة قد طرحت أسھمھا للاكتتاب العام على سوق أبوظبي للأوراق المالیة يوم 20 ديسمبر الماضي، وجمعت خلاله رأسمال قدره 3.62 ملیار درھم.