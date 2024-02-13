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سوق السعودية

خسائر "أميانتيت" تتفاقم إلى 174.65 مليون ريال في 2023

خسائرها المتراكمة بلغت 207.4 مليون ريال تمثل 209.5% من رأس المال

دبي - العربية.نت
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تفاقمت خسائر شركة أميانتيت العربية السعودية "أميانتيت" في 2023، إلى 174.65 مليون ريال مقابل 8.78 مليون ريال في 2022 وبنسبة زيادة بلغت 1889% على أساس سنوي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع الخسائر في 2023 يعزى في غالبيته إلى تسجيل مخصص إضافي للزكاة في عام 2023م بمبلغ 115 مليون ريال.

وسجلت الشركة زيادة في المصاريف التمويلية في عام 2023م مقارنة مع العام السابق، وذلك نتيجة زيادة في معدل الفائدة السعودي (السايبور).

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واضافت أنه على الرغم من الخسائر، إلا أن الشركة قد حققت زيادة في المبيعات خلال عام 2023م بنسبة 41% مقارنة بالعام السابق، وزيادة في إجمالي هامش الربح خلال عام 2023م بنسبة 60% مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى تسجيل زيادة في أرباح الشركة العائدة من استثمارات مسجلة بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 13 مليون ريال سعودي في عام 2023م مقارنة مع العام السابق.

ونمت إيرادات الشركة بنسبة 41.3% خلال 2023 إلى 718.96 مليون ريال مقابل 508.82 مليون ريال في 2022.

20 فبراير.. مساهمو "أميانتيت" السعودية يناقشون زيادة رأس المال

وبلغت خسائر الشركة المتراكمة 207.4 مليون ريال بنسبة 209.5% من رأس المال.

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