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عامر جروب تقرر بيع الشركة المشغلة لمطاعم تشيليز مصر بعد تكبدها خسائر

أكدت أن الخسائر تجاوزت رأسمال الشركة

دبي - العربية.نت
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أعلنت مجموعة عامر القابضة المصرية "عامر جروب"، اليوم الثلاثاء، أن مجلس إدارتها قرر بيع كامل أسهم شركة كاجوال دايننج للتنمية السياحية، بعدما تكبدت خسائر قدرها 28.5 مليون جنيه.

وأوضحت عامر جروب في بيان للبورصة المصرية، أن هناك عرضا مقدما من أحد المستثمرين لشراء كامل أسهم الشركة المشغلة لمطاعم تشيليز مصر.

وأضافت في البيان أن العرض سيترتب عليه نقل كافة التزامات الشركة إلى المستثمر المشتري بالإضافة إلى 6.5 مليون جنيه نظير عملية البيع، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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وأشارت إلى أن خسائر كاجوال دايننج المشغل لمطاعم تشيليز مصر قد تجاوزت رأسمال الشركة.

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