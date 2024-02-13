فينيكس الإماراتية تستحوذ على شركة في هولندا للتوسع في أوروبا

قالت مجموعة فينيكس الإماراتية اليوم الثلاثاء إنها استحوذت على شركة فينيكس تكنولوجي سوليوشنز المرتبطة بها ومقرها في هولندا مقابل 539.22 ألف يورو.

وأوضحت الشركة في إفصاح لبورصة أبوظبي أن عملية الاستحواذ ستساعد في زيادة ظهور منتجات الشركة والمجموعة في الأسواق الأوروبية، وستكون بمثابة وسيلة تسويق مباشرة في السوق الأوروبية الأوسع.

وأضافت أنه سيتم الانتهاء من عملية الاستحواذ على فينيكس تكنولوجي سوليوشنز وإتمامها بمجرد تسليم تنفيذ المستندات والصكوك والشهادات ذات الصلة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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