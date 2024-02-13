نمو أرباح "الجرافات البحرية" 65% إلى 2.15 مليار درهم في 2023

أعلنت شركة الجرافات البحرية الوطنية الإماراتية (إن.إم.دي.سي) اليوم الثلاثاء، تحقيق قفزة في صافي أرباحها بلغت 65% ليصل إلى 2.15 مليار درهم في 2023 بفضل تحسن الأداء والكفاءة التشغيلية.

وقالت الشركة العاملة بمجال الهندسة والتوريد والإنشاء وأعمال التجريف البحرية في بيان اطلعت وكالة أنباء العالم العربي (AWP) على نسخة منه إن إيراداتها ارتفعت 56% إلى 16.7 مليار درهم في العام الماضي مقارنة مع 10.7 مليار درهم في 2022.

وأكدت الشركة أن النتائج المالية لعام 2023 تعكس قوة أدائها المالي ودورها الاستراتيجي ومكانتها المحلية والعالمية في تحقيق أرباح قياسية مدفوعة بسياساتها واستراتيجياتها في النمو والتوسع والتركيز على القيمة المستدامة في جميع أعمالها.

ووفقا للبيان، ارتفعت قيمة أصول المجموعة في 2023 لتصل إلى 20.8 مليار درهم مقارنة مع 16 مليار درهم في 2022، كما أظهرت المشاريع نموا كبيرا، إذ ارتفعت قيمتها 76% إلى 54 مليار درهم، ما يشير إلى وجود مجموعة مشاريع قوية للمستقبل.

وقال محمد ثاني مرشد غنام الرميثي رئيس مجلس إدارة الشركة "هدفنا خلال الفترة المقبلة تعزيز نمونا في الأسواق المحلية والدولية، والتوسع في امتدادنا الجغرافي والارتقاء بأدائنا المالي بشكل مستمر بما ينعكس على القيمة التي نقدمها للمساهمين والشركاء، واستشراف فرص جديدة للنمو تحقق فوائد استثنائية غير مسبوقة في تاريخ المجموعة".

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وخلال الربع الأخير من العام الماضي، وصلت إيرادات الشركة إلى 5.7 مليار درهم، وحققت خلال الفترة ذاتها صافي ربح بقيمة 640 مليون درهم.