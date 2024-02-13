نمو أرباح "العربية للطيران" 27% إلى 1.5 مليار درهم خلال 2023

أعلنت العربية للطيران، اليوم الثلاثاء، عن نمو صافي أرباحها خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر2023، بنسبة 27% إلى 1.5 مليار درهم، مقارنةً بـ 1.2 مليار درهم للعام 2022.

وقالت الشركة في بيان اطلعت "العربية Business" على نسخه منه، إن حجم إيرادات الشركة للعام 2023 وصل إلى 6 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 14% مقارنة بالإيرادات المسجلة في العام 2022 والبالغة 5.2 مليار درهم.

وأوصى مجلس إدارة "العربية للطيران" بتوزيع 20% من رأس مال الشركة كأرباح للمساهمين، أي بمقدار 20 فلس لكل سهم. وسيتم طرح هذه التوصية للتصديق عليها من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقبل.

وفي هذا السياق، قال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "العربية للطيران": "كان عام 2023 مميزاً بالنسبة للعربية للطيران حيث حققت الشركة نتائج مالية وتشغيلية استثنائية، ونجحت ايضاً في المحافظة على استمرار زخم نمو أعمالها القوي والذي كانت قد شهدته في العام السابق. وتعتبر الإنجازات الهامة التي حققناها من حيث تطوير الاعمال ونمو الإيرادات والأرباح خير دليل على نموذج الأعمال القوي الذي تتبعه الشركة، فضلا عن تميز فريقها الإداري ومدى فعَالية استراتيجية النمو المتبعة".

وأضاف قائلاً: "وبالرغم من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العديدة التي شهدها قطاع الطيران العالمي، تمكنت ’العربية للطيران‘ خلال العام 2023 من المحافظة على نمو اعمالها القوي ، وذلك بفضل تعزيز قدرتها التشغيلية وإضافة وجهات جديدة إلى شبكتها العالمية عبر مراكز عملياتها التشغيلية. ونفخر بأن خدمات القيمة المضافة التي تقدمها ’العربية للطيران‘ باتت تصل لشريحة واسعة من المجتمعات وتخدم عدد كبير من الأسواق الرئيسية".

وأضافت الشركة 26 وجهة جديدة لتعزيز شبكة وجهاتها العالمية. وأدى هذا التوسع الاستراتيجي إلى زيادة السعة التشغيلية للشركة، الى جانب زيادة عدد المسافرين بنسبة 31%، حيث نقلت الشركة على متن رحلاتها أكثر من 16.7 مليون مسافر عبر مراكز عملياتها التشغيلية.

ارتفاع أرباح "العربية للطيران" الفصلية 25% إلى 522 مليون درهم

وخلال الربع الأخير المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2023، سجلت "العربية للطيران" أرباحاً صافية قدرها 225 مليون درهم، أقل بنسبة 37% مقارنةً بـ 356 مليون درهم في الربع نفسه من العام الماضي والذي شهد ارتفاع قياسي في هامش الربح.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأخير من عام 2023 بنسبة 11% لتصل إلى 1.54 مليار درهم، وحافظ معدل إشغال المقاعد خلال الربع الأخير على نسبة 81% مما يعكس الطلب القوي على خدمات الشركة.