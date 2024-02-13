نمو أرباح "دو للاتصالات" الإماراتية 37% إلى 1.67 مليار درهم في 2023

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، اليوم الثلاثاء، نمو أرباحها الصافية 36.8% إلى 1.67 مليار درهم في 2023 بفضل نمو الإيرادات مدعومة بالطلب المستمر على خدمات الهاتف المتحرك إلى جانب النمو القوي في خدمات الدفع الآجل والهاتف الثابت.

وقالت الشركة في إفصاح إلى سوق دبي، إن إيراداتها زادت 6.9% إلى 13.64 مليار درهم في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023.

وأضافت أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية بواقع 21 فلسا عن النصف الثاني من العام الماضي و34 فلسا عن العام بأكمله، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وقالت إن أرباحها الصافية زادت في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 38.5% إلى 396 مليون درهم.

وقالت الشركة إن إيراداتها نمت بنسبة 7.3% لتصل إلى 3.5 مليارات درهم خلال الرابع الأخير من 2023.

ونمت إيرادات خدمات الهاتف المتحرك خلال الربع ذاته بنسبة 5.4% على أساس سنوي لتصل إلى 1.57 مليار درهم مدفوعة بنمو إيرادات خدمات الدفع الآجل، بينما بلغت الإيرادات السنوية لخدمات الهاتف المتحرك 6.1 مليار درهم، بزيادة 6.2%.

وبحسب البيان، ساهمت شريحة خدمات الهاتف الثابت بشكل ملحوظ في نمو إيرادات الخدمات خلال 2023، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بعام 2022 الذي شهد زيادة كبيرة في الطلب على خدمات الاتصال اللاسلكي المنزلي.

وأفاد الشركة بأن خدمات الهاتف الثابت شهدت نموا قياسيا خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 953 مليون درهم بنسبة نمو 4% على أساس سنوي بينما نمت الإيرادات السنوية لخدمات الهاتف الثابت 8.6% لتصل إلى 3.77 مليار درهم.