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"أستون مارتن" البريطانية تتفاوض مع بنوك لتسوية ديونها البالغة 1.4 مليار دولار
المحادثات على سندات بقيمة 1.1 مليار دولار تستحق في نوفمبر
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ارتفعت أسهم شركة أستون مارتن، اليوم بعد التصريحات الأخيرة لرئيسها التنفيذي لورانس إس سترول الذي أكد فيها أن شركة صناعة السيارات الفاخرة البريطانية تتفاوض مع بنوك لتسوية ديونها المتراكمة البالغة نحو 1.4 مليار دولار.
ومن المقرر أن تركز المحادثات على سندات بقيمة 1.1 مليار دولار تستحق في نوفمبر من العام المقبل، حيث إن قسيمتها البالغة 10.5% تجبر الشركة على تسديد 120 مليون دولار سنويًا لحاملي السندات.
وقال سترول، "إننا ندرس حالياً مع المصرفيين لدينا الإجراءات الأكثر ملاءمة لكيفية التعامل مع ذلك".
وارتفعت الأسهم بما يصل إلى 2.2% في التعاملات المبكرة، الثلاثاء في لندن، حيث رحب المستثمرون بالمحادثات لمعالجة كومة ديونها.
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