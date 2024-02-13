ارتفاع الأرباح السنوية لـ"برجيل القابضة" الإماراتية 52% إلى 540 مليون درهم

ارتفعت الأرباح السنوية لشركة برجيل القابضة الإماراتية التي تستثمر في قطاع الرعاية الصحية بنسبة 52% إلى 540 مليون درهم .

وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع الإيرادات 15% إلى 4.5 مليار درهم.

وذكرت أن ربحية السهم للعام الماضي بلغت 10 فلوس بارتفاع 66% عن العام الأسبق.

وأدرجت برجيل القابضة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في أكتوبر من عام 2022 ، وتم تحديد سعر الطرح عند درهمين لكل سهم عادي، وبلغت قيمتها السوقية عند الإدارج نحو 10.4 مليار درهم، لتصبح إحدى أكبر شركات الرعاية الصحية الخاصة في سوق أبوظبي للأوراق المالية من حيث القيمة السوقية.